Traguardi di longevità ' nonna' Margherita soffia sulle 100 candeline

Domenica la centenaria ha celebrato il secolo di vita con una grande festa partecipata anche dalla sindaca Elena Zannoni Un grande traguardo quello della signora Margherita Castrucci. Domenica 8 marzo la lughese, circondata dall'affetto dei suoi cari, ha celebrato il centenario con una grande feste partecipata anche dalla Elena Zannoni che le ha consegnato in omaggio una pergamena in ricordo e gli auguri da parte di tutta la cittadinanza. Margherita Castrucci è nata a Chiesanuova di Conselice l’8 marzo 1926, dove ha vissuto per la prima parte della sua vita e per tutta la Seconda guerra mondiale. Nel 1959, si è poi trasferita a Lugo insieme al marito Elidio Massarenti e con i figli Lamberto e Silvia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

