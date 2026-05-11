Schifani blocca i rincari sui collegamenti con le isole minori si apre il confronto a Roma

Il presidente del Senato ha deciso di sospendere temporaneamente gli aumenti sui collegamenti con le isole minori siciliane. La scelta è stata comunicata in attesa di un confronto con le autorità competenti a Roma. Le persone che vivono o si spostano quotidianamente tra queste isole hanno espresso preoccupazione per l’impatto dei rincari su lavoro, scuola e servizi essenziali. La discussione riguarderà le modalità di gestione dei costi dei trasporti marittimi.

Per chi vive o si sposta ogni giorno tra le isole minori siciliane, il costo di un biglietto non è mai solo una cifra: è lavoro, scuola, salute, ritorno a casa. È per questo che la decisione di congelare gli aumenti delle tariffe arriva come un passaggio atteso in una vicenda che, nelle ultime.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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