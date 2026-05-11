Un incidente sulla strada provinciale Vicarese ha causato la morte di un giovane padre, scatenando un forte dolore tra la comunità locale. La notizia ha suscitato grande tristezza nel Cilento, dove amici e familiari si sono riuniti per onorare la memoria della vittima. La tragedia ha coinvolto anche altri veicoli, ma i dettagli sugli eventi sono ancora in fase di accertamento. La procura ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Calcinaia (Pisa), 11 maggio 2026 – Un dolore profondo e lacrime amare che arrivano lontano da qui, fino nel Cilento, per il dramma che si è consumato sabato intorno alle 11,30 a San Giovanni alla Vena (Vicopisano), sulla provinciale Vicarese, nel tratto compreso tra gli incroci con via Vannozzi e via Carraia. Qui, appunto, Benito Vasile, 41enne apprezzatissimo dipendente di Trenitalia, residente a Calcinaia con la moglie e due bambini, ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto e aver sbattuto contro un furgone di una ditta del settore edile. Il veicolo su due ruote è finito fuori dalla sede stradale, in un fossato. Per il giovane padre, purtroppo, non c’è stato niente da fare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia sulla provinciale Vicarese, vasto cordoglio per il giovane padre. Lutto e lacrime nel Cilento per Vasile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tragedia a Vasto: il funerale del giovane ucciso dal padre con l’accetta? Cosa sapere Andrea Sciorilli, 21 anni, ucciso dal padre Antonio con l'accetta a Vasto il 19 aprile.

Perde il controllo della moto e muore sulla provinciale VicareseVICOPISANO – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 41 anni stamattina (9 maggio) poco prima delle 12 lungo la strada...

Argomenti più discussi: Incidente fra moto e un furgone: tragedia sulla provinciale. Benito muore a 41 anni; Schianto sulla Vicarese: chi era la vittima; Vicopisano, scontro moto-furgone: muore un 41enne – Chi è la vittima; Tragedia sulla provinciale Vicarese, vasto cordoglio per il giovane padre. Lutto e lacrime nel Cilento per Vasile.