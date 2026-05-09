perde il controllo della moto e muore sulla provinciale vicarese

Stamattina, poco prima delle 12, lungo la strada provinciale Vicarese, un uomo di 41 anni ha perso il controllo della moto e è caduto. L’incidente ha causato la morte dell’uomo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione del mezzo.

VICOPISANO – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 41 anni stamattina (9 maggio) poco prima delle 12 lungo la strada provinciale Vicarese. Il dramma si è consumato nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa, coinvolgendo un motociclista che è deceduto sul colpo a seguito di una rovinosa caduta. Secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori del 118, intervenuti d’urgenza sul posto, la situazione è apparsa subito disperata. Al loro arrivo, il motociclista giaceva a terra privo di coscienza a poca distanza dal mezzo. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l’uomo mettendo in atto tutte le manovre di emergenza previste dal protocollo, ma ogni sforzo è risultato purtroppo vano: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del quarantunenne.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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