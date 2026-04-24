A Vasto si è svolto il funerale di Andrea Sciorilli, un giovane di 21 anni, ucciso dal padre con un’accetta il 19 aprile. La cerimonia si è tenuta nella chiesa locale, con familiari e amici presenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità e sui social. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio.

? Cosa sapere Andrea Sciorilli, 21 anni, ucciso dal padre Antonio con l'accetta a Vasto il 19 aprile.. Il cinquantadueenne ammesso la responsabilità davanti ai magistrati dopo l'arresto di giovedì 23.. Venerdì 24 aprile alle ore 15, la chiesa di San Marco ospiterà il funerale di Andrea Sciorilli, il ventunenne di Vasto che ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 19 aprile dopo l’aggressione subita nel garage del condominio dove risiedeva. Il tragico evento è scaturito da un violento scontro domestico in cui Antonio, cinquantadue anni e dirigente presso l’Asl, ha inflitto tre colpi d’accetta al figlio. Il vicino di casa ha dato l’allarme dopo aver percepito la gravità della situazione, portando le forze dell’ordine sul posto dove il padre è stato trovato accanto al corpo del giovane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Vasto: il funerale del giovane ucciso dal padre con l’accetta

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