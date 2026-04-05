Una forte esplosione si è verificata questa mattina di Pasqua in un edificio di via Baiamonti a Trieste. L'incidente ha portato all'evacuazione dell'intero stabile e ha causato il decesso di un cane e il ferimento di una donna. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'esplosione o sul numero di persone presenti nell'edificio al momento dell'incidente.

Cosa è successo nel palazzo di via Baiamonti?. Una violenta esplosione ha scosso la mattina di Pasqua a Trieste, nel quartiere di via Baiamonti. Lo scoppio si è verificato al quinto piano di uno stabile al civico 16, provocando danni ingenti e costringendo all’evacuazione dell’intero edificio. Il palazzo, composto da circa 15 appartamenti e alcuni locali commerciali, è stato dichiarato inagibile. Per motivi di sicurezza è stato interdetto anche il transito sul marciapiede sottostante e parte della carreggiata. Ci sono feriti o vittime nell’esplosione?. Non ci sono vittime tra le persone, ma il bilancio resta comunque pesante. Una donna, che si trovava nell’appartamento accanto al momento dello scoppio, è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Esplosione in un palazzo a Trieste: edificio evacuato, morto un cane e una donna ferita

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