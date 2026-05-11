Tragedia sulla 675 | muore l’artigiano Riccardo piange il Palio
Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 675, causando la morte di un artigiano di 45 anni. La vettura coinvolta si è scontrata con un mezzo pesante, provocando danni rilevanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, che sono arrivati circa quattro ore dopo la richiesta di aiuto. La tragedia ha causato anche il lutto nel mondo del Palio locale.
? Domande chiave Come può un asfalto definito mulattiera causare un impatto così violento?. Perché i soccorsi sono arrivati con quattro ore di ritardo sul luogo?. Chi deve rispondere della scelta di abbassare i limiti invece dell'asfalto?. Quali sono le vere condizioni del manto stradale sulla superstrada 675?.? In Breve Contrade Papacqua e San Giorgio piangono il cavaliere scomparso sabato 9 maggio.. Cittadini denunciano asfalto dissestato dopo il calo limiti da 90 a 70 kmh.. Testimoni segnalano attesa di oltre quattro ore per l'arrivo della polizia alle 23.. Familiari Loredana e Gianluca Delle Monache soffrono la perdita del giovane artigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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