Tragedia sulla 675 | muore l’artigiano Riccardo piange il Palio

Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 675, causando la morte di un artigiano di 45 anni. La vettura coinvolta si è scontrata con un mezzo pesante, provocando danni rilevanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, che sono arrivati circa quattro ore dopo la richiesta di aiuto. La tragedia ha causato anche il lutto nel mondo del Palio locale.

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? Domande chiave Come può un asfalto definito mulattiera causare un impatto così violento?. Perché i soccorsi sono arrivati con quattro ore di ritardo sul luogo?. Chi deve rispondere della scelta di abbassare i limiti invece dell'asfalto?. Quali sono le vere condizioni del manto stradale sulla superstrada 675?.? In Breve Contrade Papacqua e San Giorgio piangono il cavaliere scomparso sabato 9 maggio.. Cittadini denunciano asfalto dissestato dopo il calo limiti da 90 a 70 kmh.. Testimoni segnalano attesa di oltre quattro ore per l'arrivo della polizia alle 23.. Familiari Loredana e Gianluca Delle Monache soffrono la perdita del giovane artigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla 675: muore l’artigiano Riccardo, piange il Palio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tragedia sulla 675: motociclista morto e caos per ore sulla strada? Punti chiave Come ha fatto il motociclista a finire contro il furgone? Perché l'asfalto del chilometro 56 è considerato così pericoloso? Chi ha... Riccardo Delle Monache muore a 42 anni in un incidente con la moto sulla superstrada a ViterboRiccardo Delle Monache è morto a 42 anni dopo essersi schiantato con la moto sulla superstrada a Viterbo. Argomenti più discussi: Tragedia sulla Statale 675, morto un motociclista; Riccardo Delle Monache muore a 42 anni in un incidente con la moto sulla superstrada a Viterbo; Tragedia sulla superstrada, morto a 42 anni Riccardo Delle Monache; Perde il controllo della moto sulla superstrada: muore 42enne. Viterbo – Tragico schianto sulla Superstrada, muore motociclista di 42 anni: traffico paralizzato verso OrteORTE - Drammatico incidente lungo la Superstrada 675 Umbro-Laziale, nel tratto compreso tra Viterbo Nord e Bagnaia, in direzione Orte. Un motociclista di 42 a ... etrurianews.it