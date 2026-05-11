Tragedia per Ragatzu | lutto improvviso dopo la retrocessione dell’Olbia

Nella giornata di ieri, la squadra di calcio ha ricevuto la notizia della scomparsa improvvisa di un loro compagno, avvenuta durante una trasferta. La notizia ha colpito duramente i giocatori, che hanno appreso dell’accaduto nel corso della trasferta. La data della scomparsa, avvenuta subito dopo la retrocessione della squadra, rende il lutto ancora più difficile da affrontare. La comunità sportiva si è stretta intorno alla famiglia del defunto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui