Povera Raffaella Fico il suo fidanzato ha detto Ti amo alla ex moglie | dopo la tragedia dell’aborto l’abbandono improvviso

Da donnapop.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si trova ad affrontare una difficile situazione sentimentale dopo che il suo compagno ha espresso pubblicamente il suo amore per l’ex moglie, suscitando reazioni e commenti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sofferenze legate a eventi dolorosi del passato, come un aborto, e a decisioni improvvise che hanno lasciato molte persone spaesate. La vicenda è stata resa nota attraverso dichiarazioni e commenti sui social e sui media.

Quando una storia d’amore finisce, spesso lascia dietro di sé più domande che certezze. Ma nel caso di Raffaella Fico, il quadro si fa ancora più complicato: tra gesti clamorosi, retroscena inattesi e un passato recente già segnato dal dolore, quello che emerge è un intreccio sentimentale tutt’altro che chiuso. E proprio nelle ultime ore, un dettaglio ha riacceso tutto. L’ormai ex fidanzato di Raffaella Fico vuole tornare con la ex moglie: i fatti. Secondo quanto emerso, Armando Izzo avrebbe fatto un passo concreto per riavvicinarsi all’ex moglie, Titta Angellotti, inviandole un grande mazzo di rose rosse accompagnato da un messaggio inequivocabile: « Ti amo ».🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Povera Raffaella Fico, il suo fidanzato ha detto «Ti amo» alla ex moglie: dopo la tragedia dell’aborto, l’abbandono improvviso

Raffaella Fico, il suo fidanzato rivela perché l’ha lasciata: NON c’entra l’ex moglie, la verità è più complicataLe storie d’amore, anche quando sembrano solide e destinate a durare, possono attraversare momenti complessi e inattesi.

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieQuando una storia sembra destinata a durare, basta un attimo perché tutto cambi direzione.

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