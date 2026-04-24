Sport in lutto il famoso calciatore muore in campo! Tragedia all’improvviso

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo dello sport: un ex calciatore nigeriano di 40 anni è deceduto durante una partita amatoriale a causa di un arresto cardiaco. L’incidente si è verificato sul campo, senza preavviso, lasciando tutti sgomenti. La partita si svolgeva regolarmente quando, all’improvviso, l’atleta ha perso conoscenza e sono stati chiamati i soccorsi.

Michael Eneramo, ex attaccante della Nigeria, è morto all’età di 40 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre disputava una partita di calcio amatoriale. Il malore è avvenuto a Kaduna, nello Stato di Kaduna, in Nigeria, durante un incontro locale a cui stava partecipando per passione. L’ex calciatore si è accasciato improvvisamente in campo nei primi minuti del secondo tempo. La scena si è svolta davanti a compagni e avversari, rimasti sotto shock per quanto accaduto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo del calcio africano e internazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRAGEDIA NEL CALCIO: CALCIATORE MUORE IM IN CAMPO DOPO AVER MESSO UNA MONETA IN BOCCA

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