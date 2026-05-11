Nella serata di domenica, nel quartiere sud di Roma, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto due motociclette. Due giovani di 22 anni sono deceduti a seguito dello scontro violento tra le due moto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nel quadrante sud della Capitale Drammatico incidente stradale nella serata di domenica a Roma, dove due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita dopo un violento scontro tra motociclette. Il tragico episodio si è verificato all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nella zona sud della città. L’impatto fatale all’incrocio Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due giovani, entrambi italiani, erano in sella alle rispettive moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati violentemente. L’impatto è stato devastante e per i ragazzi non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nella notte a Roma: due giovani perdono la vita in uno scontro tra moto

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