Milano tragedia nella notte | due giovani morti in un incidente tra moto e taxi

Nella notte a Milano, si è verificato un grave incidente tra una moto e un taxi che ha coinvolto due giovani, entrambi deceduti sul posto. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha provocato la morte di entrambe le persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto tra moto e taxi all’alba. Drammatico incidente nella notte a Milano, dove due giovani hanno perso la vita dopo uno scontro tra la loro moto e un taxi. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23, che viaggiavano insieme sullo scooter. L’impatto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in viale Mugello, in una zona nevralgica della città. Dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la moto stava percorrendo viale Campania in direzione piazzale Corvetto quando, all’altezza di un incrocio regolato da semaforo, si è scontrata con un taxi. L’auto, guidata da un uomo di 61 anni, proveniva da corso XXII Marzo ed era diretta verso viale Forlanini e l’aeroporto di Linate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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