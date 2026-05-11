Tragedia lungo i binari a Bollate | ragazzo di 23 anni morto investito da treno

Un giovane di 23 anni è stato investito da un treno lungo i binari a Bollate nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bollate (Milano), 11 maggio 2026 – Tragedia lungo i binari nel Milanese nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio. L’allarme è scattato poco prima delle 16.40 a Bollate, all’altezza di via Vittorio Veneto. Un ragazzo di 23 anni è morto travolto da un treno, per cause ancora in corso di accertamento. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza e un’automedica ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La tragedia si è consumata nell’orario di rientro di molti pendolari e ha avuto pesanti ripercussioni circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Saronno-Como di Trenord.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia lungo i binari a Bollate: ragazzo di 23 anni morto investito da treno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anni Ragazzo di 23 anni muore investito da un treno a Bollate: traffico sospeso tra Milano e SaronnoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate. Argomenti più discussi: Sesto San Giovanni, attraversa i binari ma non si accorge del treno in arrivo: morto un 26enne; Montecalvo, l’uomo travolto dal treno cercava una scorciatoia; Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno; Tragedia sfiorata, trattore precipita sui binari e viene travolto da un treno: gravissimo un 40enne, bloccata la linea del Brennero. Rapporto della polizia spagnola: i binari di Adamuz si sono rotti il giorno prima dell'incidente mortale. I sistemi Adif hanno rilevato la frattura 22 ore prima dell'incidente, ma un difetto di configurazione ha impedito l'attivazione dell'avviso di sicurezza : r/highspe reddit Tragedia lungo i binari a Bollate: ragazzo di 23 anni morto investito da trenoPesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Saronno-Como di Trenord: ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni ... ilgiorno.it