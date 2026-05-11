Tragedia a Sorrento | uomo morto dopo la caduta dal muro della cattedrale

Un uomo è deceduto a seguito di una caduta dal muro della cattedrale di Sorrento durante lavori di manutenzione. La tragedia si è verificata mentre erano in corso interventi di verifica sulla struttura, ma i dettagli precisi di come si sia verificato il caduta non sono ancora stati chiariti. È stato richiesto l’intervento del nucleo investigativo di Torre Annunziata per approfondire le cause dell’incidente.

? Punti chiave Come si è verificata esattamente la caduta durante la manutenzione?. Perché è stato richiesto l'intervento del nucleo investigativo di Torre Annunziata?. Quali fattori strutturali del muro potrebbero aver causato l'incidente?. Chi dovrà rispondere della sicurezza durante i lavori nel cortile?.? In Breve L'incidente è avvenuto intorno alle 10:45 nel cortile della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo.. I Carabinieri di Sorrento e il nucleo investigativo di Torre Annunziata effettuano i rilievi.. L'uomo di 64 anni di Massa Lubrense stava rimuovendo erbacce lungo il muro perimetrale.. Le indagini valutano rischi strutturali e sicurezza nelle manutenzioni di monumenti storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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