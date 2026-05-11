Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento morto

Stamattina a Sorrento si è verificato un incidente mortale nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. Intorno alle 10:45, un uomo di 64 anni proveniente da Massa Lubrense è caduto dal muro perimetrale, perdendo la vita sul colpo. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale, stamattina a Sorrento. Intorno alle 10:45 circa, nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale. L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento, morto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento: morto un 64enne Sorrento: cade dal muro nel cortile della cattedrale, morto 64enne di Massa LubrenseUn 64enne di Massa Lubrense è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo... Argomenti più discussi: 14enne cade da quattro metri da un muro diroccato a Castel Goffredo; Perugia, ragazzo precipita dal muro dei Tre Archi: 21enne all’ospedale in codice rosso; Cipresso cade sulla Pieve di Settimo. E in via Pisana crolla un muro; Incidente sul lavoro a San Leone, operaio cade da un muro e finisce in ospedale. #Cronaca Tragedia alla Cattedrale a Sorrento, cade da un muro durante la potatura: morto sul colpo x.com Sorrento: cade dal muro nel cortile della cattedrale, morto 64enne di Massa LubrenseUn 64enne di Massa Lubrense è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo ... fanpage.it