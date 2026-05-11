Cade dal muro del cortile interno della cattedrale di Sorrento morto
Stamattina a Sorrento si è verificato un incidente mortale nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. Intorno alle 10:45, un uomo di 64 anni proveniente da Massa Lubrense è caduto dal muro perimetrale, perdendo la vita sul colpo. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale, stamattina a Sorrento. Intorno alle 10:45 circa, nel cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale. L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Guarda la porta, scappa via dalle tue costole verso la dolcezza del mondo, è oltre questa nebbia e questo muro di parole che ogni giorno ci cade addosso. Scappare è anche leggere i poeti, parlare ai dolenti, non credere agli obblighi del presente. È adesso il facebook
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