Tragedia a Sorrento uomo cade da un muro della cattedrale | morto sul colpo

Questa mattina a Sorrento un uomo di 64 anni è morto dopo essere caduto da un muro lungo il cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, vicino all’area che si affaccia sul campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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