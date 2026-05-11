Tragedia a Sorrento uomo cade da un muro della cattedrale | morto sul colpo

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Sorrento un uomo di 64 anni è morto dopo essere caduto da un muro lungo il cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, vicino all’area che si affaccia sul campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Questa mattina, intorno alle 10 e 45, presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno, quello adiacente al campo sportivo.Secondo una prima ricostruzione da verificare, l’uomo stava verosimilmente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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