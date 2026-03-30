Palestrina uomo investito da un’auto mentre distribuisce volantini | morto sul colpo

A Palestrina un uomo è stato investito da un’auto mentre distribuiva volantini e ha perso la vita sul colpo. L’incidente è avvenuto in una zona centrale del comune, dove l’uomo si trovava nel momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta verificando le dinamiche dell’incidente.