Palestrina uomo investito da un’auto mentre distribuisce volantini | morto sul colpo
A Palestrina un uomo è stato investito da un’auto mentre distribuiva volantini e ha perso la vita sul colpo. L’incidente è avvenuto in una zona centrale del comune, dove l’uomo si trovava nel momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta verificando le dinamiche dell’incidente.
Grave investimento a Palestrina, dove un'auto ha travolto e ucciso un uomo che distribuiva volantini pubblicitari. Alla guida un uomo di 30 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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