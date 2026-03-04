Tragedia a Grugliasco | uomo cade dal quinto piano di un palazzo morto

Ieri sera a Grugliasco, un uomo di 33 anni è morto dopo essere caduto dal quinto piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La tragedia si è consumata in un quartiere residenziale della città.

Tragedia a Grugliasco. Ieri sera, 4 marzo, un uomo di 33 anni è caduto dal quinto piano di un palazzo ed è morto sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, per lui, non c’era più niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono affidati gli accertamenti sull’accaduto. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. La vittima, lo scorso anno, era già rimasta coinvolta in un altro episodio violento. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

