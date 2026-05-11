Tragedia a Calusco d' Adda | cadavere riaffiora dalle acque del fiume

A Calusco d'Adda, nei pressi del confine tra le province di Bergamo e Lecco, un cadavere è stato rinvenuto dalle acque del fiume in via Monastero dei Verghi. La scoperta è avvenuta questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per avviare le indagini. Al momento, non ci sono dettagli sulla causa del decesso o sull'identità della vittima.

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