Fiumicino cadavere riaffiora dal fiume Tevere

A Fiumicino, intorno alle 15 di martedì 5 maggio, è stato ritrovato il corpo di un uomo nel fiume Tevere. La scoperta è avvenuta a seguito di una chiamata di emergenza e i soccorritori sono intervenuti per recuperare il cadavere. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento.

Macabra scoperta a Fiumicino dove il cadavere di un uomo è stato recuperato dal fiume Tevere. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 di martedì 5 maggio.Secondo quanto appreso, il rinvenimento del corpo senza vita è avvenuto nelle vicinanze dell'isola ecologica. Dai primi riscontri, si.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il parco d'affaccio sul Tevere distrutto dal fiumeL’opportunità di allenarsi nell’area fitness del parco d’affaccio "Foro Italico" è naufragata insieme agli attrezzi che la piena del fiume ha... Cadavere in avanzato stato di decomposizione riaffiora in ArnoIl ritrovamento questa mattina (7 marzo) a Santa Croce sull'Arno nei pressi del ponte della provinciale.