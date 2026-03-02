Quarto crollo della passerella sull’Adda | torna la preoccupazione I detriti un ostacolo al deflusso delle acque del fiume?

Un’altra sezione della passerella sull’Adda è crollata, portando nuovamente preoccupazione tra i residenti. Si tratta del quarto crollo della struttura, avvenuto il 2 marzo 2026, con un boato che ha segnalato il cedimento. La porzione di passerella si è staccata dal ponte tra Crotta d'Adda e Maccastorna e si è riversata nel fiume, causando potenziali ostacoli al deflusso delle acque.

Lodi, 2 marzo 2026 – Un altro boato, un altro cedimento e un'altra porzione della passerella ciclopedonale agganciata al ponte tra Crotta d'Adda e Maccastorna è precipitata nel fiume. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo, intorno alle 17. Si tratta del quarto cedimento i n poco più di due settimane. La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei Conti Il nuovo crollo riaccende le preoccupazioni attorno a un'infrastruttura che non è mai entrata in funzione e che continua a perdere pezzi. L'area e' sotto osservazione da giorni, ma la sequenza ravvicinata degli episodi alimenta interrogativi sulle condizioni complessive della struttura e sulle tempistiche di messa in sicurezza definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quarto crollo della passerella sull’Adda: torna la preoccupazione. I detriti un ostacolo al deflusso delle acque del fiume? Passerella sull’Adda, c’è il terzo crollo. La rabbia delle comunità: “Vanno rimosse subito le parti centrali rimaste”Crotta D’Adda (Cremona), 19 febbraio 2026 – Terzo crollo, ieri mattina, per la passerella ciclopedonale della Ciclovia Vento che bypassava il fiume... Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudoIntervento di emergenza dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, per il crollo parziale della passerella metallica ciclopedonale di... Una raccolta di contenuti su Quarto crollo. Temi più discussi: Quarto crollo della passerella sull'Adda, il sindaco: Ce lo aspettavamo; Dal territorio - Quarto crollo della passerella; Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta volta; Il crollo nell'Hyatt Regency Hotel di Kansas City il 17 luglio 1981, il dettaglio costruttivo che causò il disastro. Quarto crollo della passerella sull'Adda, il sindaco: «Ce lo aspettavamo»Boato intorno alle 17 e intervento dei vigili del fuoco. Baroni: «Se non verrà rimossa cadrà pezzo dopo pezzo» ... laprovinciacr.it Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta voltaUn altro crollo nel pomeriggio, attorno alle 17, di quello che rimane della passerella cicopedonale di Crotta, con intervento ... cremonaoggi.it Crollo del Magic nel terzo quarto: Sheppard, Durant e i Rockets sorridono #NBA | #pianetabasket x.com Strada per Thurio al mare quasi ripristinata. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto crollo dell'argine destro riparato e sono in corso lavori di completamento. In rafforzamento l'argine fragile di Thurio e di Paturso. Crati a 4.40 m, ci aspettiamo salga ancora ma n facebook