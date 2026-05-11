Alle 19:30 del 11 maggio 2026, si registrano disagi sulla Cassia bis all’altezza del raccordo a Roma, a causa di un incidente che ha provocato la chiusura della strada. La viabilità è interessata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o altre conseguenze dell’accaduto. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Luceverde Roma Bentrovati chiusa per un incidente la Cassia bis all'altezza del raccordo in direzione Viterbo Qualche rallentamento ancora lunga la carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e la A24 roma-teramo rallentamenti poi in tangenziale Tra Tor di Quinto in via dei Campi Sportivi verso San Giovanni alla pilotina o chiusa via Carlo Denina per accertamenti tecnici in prossimità di via Tommaso Fortifiocca è solo Cristoforo Colombo ci sono ancora gli interventi per traffico tra Vitinia e malafede verso Ostia visita di questa ed altre notizie non di consultare il sito roma.luceverde.it della Marazzi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 19:30

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