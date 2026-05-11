Traffico Roma del 11-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18:30 del 11 maggio 2026 si è verificato un incidente sulla via Veientana Nuova, causando un rallentamento del traffico nella zona. Il traffico risulta congestionato tra questa via e la via, con alcune auto ferme o in lento movimento. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La situazione sta causando code e disagi agli automobilisti in transito nella zona.

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