Alle ore 18:30 del 11 maggio 2026 si è verificato un incidente sulla via Veientana Nuova, causando un rallentamento del traffico nella zona. Il traffico risulta congestionato tra questa via e la via, con alcune auto ferme o in lento movimento. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La situazione sta causando code e disagi agli automobilisti in transito nella zona.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 18:30

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