Il 11 maggio 2026 alle 16:30, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato un divieto di traffico in alcune zone della città. La comunicazione riguarda le restrizioni temporanee disposte in determinate aree, senza specificare i motivi o le modalità di applicazione. La situazione viene aggiornata periodicamente per informare gli utenti sulla circolazione stradale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità divieto di transito in via Staderini per dissesto del manto stradale tra via Prenestina & via Pietro Fumaroli prestare attenzione alla segnaletica proseguono poi lavoro incrocio di via Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazione del traffico Le possibili difficoltà di circolazione ricordiamo che per la giornata di oggi c'è in vigore uno sciopero che coinvolge il settore aereo in agitazione fino ai 18 piloti e assistenti easyJet consiglia pertanto di verificare sempre lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto in occasione poi della finale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 16:30

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