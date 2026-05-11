Il 11 maggio 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha segnalato alcune criticità nel traffico della città. Le informazioni sono aggiornate fino alle 7 del mattino successivo. La situazione potrebbe aver subito variazioni nel corso della giornata, influenzando gli spostamenti dei veicoli e dei pendolari che si muovono nel centro urbano.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 7 via di Porta San Sebastiano resterà chiusa tra Piazzale Numa Pompilio e via di Porta Ardeatina per interventi di potatura prosegui il cantiere per la realizzazione della rotatoria in piazza Geremia Bonomelli e da oggi è vietato il transito dei veicoli pesanti nell'area della medesima Piazza all'Olimpico mercoledì alle 21 Si giocherà la finale di Coppa Italia Lazio Inter Roma capitale Lega Serie A e Roma servizi per la mobilità in collaborazione con Atac hanno rilanciato L'impegno per un evento sostenibile in termini ambientali a partire dai.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 14:30

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