Traffico Roma del 05-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 5 marzo 2026, si segnala un episodio di traffico sulla via Salaria a Roma. La gestione della mobilità è coordinata da Roma Servizi per la Mobilità e luce verde, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione. La strada presenta rallentamenti e alcuni veicoli sono fermi in diverse corsie. Nessuna altra informazione sulle cause dell’evento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Salaria traffico rallentato in direzione della tangenziale Tra Fidene l'aeroporto dell'Urbe per una riduzione di carreggiata rallentamenti anche in via Flaminia tra il raccordo anulare Tor di Quinto così come la circolazione procede a rilento Cassia tra Pavone Cesano per la presenza di un cantiere in direzione Flaminia traffico rallentato poi in via Laurentina dal raccordo anulare al largo della Cecchignola rallentamenti su via dell'Arco di Travertino In quel caso per un incidente i rallentamenti sono nel tratto tra via Genzano e via Tuscolana sulla.