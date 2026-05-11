Alle otto e trenta di questa mattina, il traffico sulla diramazione Roma Sud risultava molto intenso, con lunghi rallentamenti e code significative in entrata nella zona. La situazione ha interessato principalmente le arterie principali in direzione del centro cittadino, causando disagi ai pendolari che si spostano verso il centro di Roma. La circolazione è rimasta congestionata per diverse ore, con alcune tratte che hanno registrato rallentamenti considerevoli.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia code a tratti in esterna tra Prenestina e Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila traffico in coda tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla testa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria Fidene l'uscita per la tangenziale trafficata...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 08:30

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