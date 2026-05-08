Alle ore 11:30 del 8 maggio 2026, i servizi di informazione sulla mobilità a Roma segnalano situazioni di traffico in diverse zone della città. Il servizio, curato da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e eventuali disagi lungo le principali arterie del centro e periferia. Le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire eventuali criticità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina in centro su programma chiusura e tra via del corso e largo Chigi per esigenze di sicurezza legate agli spostamenti delle delegazioni straniere in visita istituzionale a Roma in particolare via del Corso potrebbe chiudere tra Piazza Venezia e di San Claudio intanto sempre in zona centro traffico rallentato nella galleria pasa in direzione del Lungotevere 2 km di coda invece sono segnalate sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale in via Ostiense traffico rallentato all'altezza di via del Fosso del Torrino circolazione a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-05-2026 ore 11:30

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