Traffico Roma del 08-05-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 11:30 del 8 maggio 2026, i servizi di informazione sulla mobilità a Roma segnalano situazioni di traffico in diverse zone della città. Il servizio, curato da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e eventuali disagi lungo le principali arterie del centro e periferia. Le autorità monitorano costantemente la situazione per gestire eventuali criticità.

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