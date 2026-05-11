Traffico Lazio del 11-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di questa mattina, il traffico nella regione Lazio presenta alcune criticità, in particolare nella città di Roma. La rete di infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala un divieto di circolazione in alcune zone. Le autorità hanno diffuso le informazioni per aggiornare gli automobilisti sulle restrizioni in vigore e sui possibili disagi lungo le principali arterie cittadine.

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