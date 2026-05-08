Traffico bloccato a Roma | code pesanti su Appia Nettunense e Prenestina

A Roma, il traffico è congestionato su diverse strade principali, tra cui l'Appia, la Nettunense e la Prenestina. Le auto si sono accumulate soprattutto nelle ore di punta, causando lunghe code che rallentano notevolmente il passaggio. I rallentamenti si osservano in punti specifici di queste arterie, rallentando il ritmo di percorrenza verso le zone dei Castelli. La situazione si protrae da diverse ore e coinvolge numerosi veicoli in transito.

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? Domande chiave Quali sono i punti esatti dove la viabilità è bloccata?. Come influiscono questi rallentamenti sulla percorrenza verso i Castelli?. Dove si stanno concentrando i blocchi più critici in zona est?. Perché il traffico verso sud sta saturando le vie di uscita?.? In Breve Rallentamenti verso Velletri, Genzano ed Albano per congestione uscita Ardeatine.. Code su via Nettunense a Pavona e via Casilina nel tratto Finocchio.. Blocchi su via Prenestina tra Grande Raccordo e via di Torrenova.. Allerta traffico su via Salaria in zona Monterotondo Scalo verso Roma.. Il traffico rallenta su gran parte delle arterie romane e della provincia questo venerdì 08 maggio 2026, con criticità rilevate dal servizio Astral infomobilità alle ore 20:25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traffico bloccato a Roma: code pesanti su Appia, Nettunense e Prenestina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Caos nel traffico romano: code pesanti su Aurelia, Pontina e GRA? Cosa sapere Code su Aurelia, Pontina, Cassia Bis e GRA nel pomeriggio di venerdì 1 maggio. Code chilometriche: 6 km di traffico bloccato tra Orvieto e RomaLa mattina del 2 aprile 2026 si apre con un quadro viabilità complesso deve spostarsi tra Roma e il resto della regione Lazio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Inseguimento da film sul Raccordo: a bordo dell'auto rubata provoca incidente, poi scappa a piedi; Roma, incidente sul Gra durante un inseguimento: coinvolti quattro veicoli, traffico bloccato; Roma, incidente dopo inseguimento sul Gra: coinvolte 4 auto, traffico in tilt. Fermato un uomo. A1, incidente Diramazione Roma Sud, traffico bloccato verso il Gra: auto ribaltata e coda da San CesareoIncidente sulla Diramazione Roma Sud verso il Gra: due auto coinvolte, una ribaltata. Traffico bloccato e code da San Cesareo. ilquotidianodellazio.it Roma – Camion frigorifero divorato dalle fiamme sull’A1 nella notte, traffico bloccato verso nordL’allarme è scattato intorno alle 3.45, quando la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha disposto l’intervento ROMA - Paura nella notte lungo l’autostra ... etrurianews.it #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 1 km, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti x.com Dispositivo GPS semplice per navigare anche senza percorso/traffico reddit