Blocco al GRA Nomentana | caos e code pesanti su Roma e consolari

Venerdì 24 aprile si è verificato un incidente sulla carreggiata esterna del GRA all'uscita Nomentana, causando blocchi e code intense sulla strada e sulle vie consolari di Roma. La situazione ha provocato rallentamenti significativi nel traffico, con ripercussioni anche sulle arterie vicine. La viabilità è rimasta compromessa per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti in transito nella zona.

? Cosa sapere Incidente sulla carreggiata esterna del GRA all'uscita Nomentana questo venerdì 24 aprile.. Blocchi sulla Roma Teramo, Salaria e Pontina tra Pomezia e Castel di Decima.. Il traffico su Roma e sulle arterie della Regione Lazio subisce forti rallentamenti questo venerdì 24 aprile 2026, con un incidente sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare che blocca il flusso all’altezza dell’uscita Nomentana. La mattinata di fine aprile si apre con una rete viaria congestionata, dove la cronaca dei movimenti quotidiani si intreccia con le complicazioni improvvise del viaggio. Mentre i primi pendolari affrontano le strade cittadine, la situazione sul Grande Raccordo Anulare appare già critica: il sinistro avvenuto in corrispondenza della Nomentana sta generando code estese sulla parte esterna della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco al GRA Nomentana: caos e code pesanti su Roma e consolari Notizie correlate Caos totale a Roma: blocchi e code pesanti su GRA e arterie principaliLa mobilità urbana nella Capitale sta affrontando una mattinata di notevoli rallentamenti, con criticità che interessano i principali snodi stradali... Caos viabilità a Roma: blocchi su A1, GRA e consolari nel pomeriggioIl flusso veicolare nell’area metropolitana capitolina e sulle principali direttrici extraurbane sta attraversando una fase di forte pressione nel...