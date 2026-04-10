Burraco a tre | commedia teatrale ispirata a Neil Simon

Non a quattro ma a tre. Il burraco è un simpatico gioco che riunisce e fa conoscere. Cambiando un po’ le regole e rendendolo più divertente, nasce “Burraco a tre”, una commedia teatrale scritta dal giornalista Luca Pompei, diretta da Paolo Diodato e prodotta dalla “Start events”, che andrà in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"I ragazzi irresistibili": Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil SimonSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa...

Se una crisi di coppia fa pensare. In scena la commedia di Neil SimonUna crisi di coppia nella New York degli anni Settanta, raccontata con ironia, in equilibrio tra umorismo e malinconia.