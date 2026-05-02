Stefano Sgambati dirige BLU BIANCO | a Torino una riflessione teatrale ispirata a fatti reali
Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21:00, lo spazio di via Mombarcaro 99B nel quartiere Santa Rita a Torino ospiterà lo spettacolo teatrale "BLUBIANCO". Scritto e diretto da Stefano Sgambati, l’opera vede protagonisti gli attori Federico Bava e Paolo Mazzini in un dramma che esplora il tema della.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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