Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), film del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel. Il film è ambientato durante la battaglia di Berlino nella seconda guerra mondiale, quando la Germania nazista è sull’orlo della sconfitta, e racconta gli ultimi giorni di Adolf Hitler (interpretato da Bruno Ganz). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel novembre 1942 durante una riunione notturna alla Tana del Lupo di Rastenburg, Adolf Hitler assume Traudl Junge come sua segretaria. Il 20 aprile 1945, durante la battaglia di Berlino, un bombardamento d’artiglieria sveglia Traudl, la collega Gerda Christian e la cuoca Constanze Manziarly nella loro stanza del Führerbunker. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: If – Gli amici immaginari: tutto quello che c’è da sapere sul film

Io sto con gli ippopotami: tutto quello che c’è da sapere sul filmIo sto con gli ippopotami: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io sto...

La Caduta di Berlino: Filmati Non Censurati degli Ultimi Giorni di Hitler (1945)

Temi più discussi: La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 26 febbraio 2026; 5 grandi film da vedere in TV questa settimana; Solo in due ci mettono la faccia: cosa vedere stasera se non volete guardare Sanremo.

La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, oggi in tv la pellicola più discussa: dove vedere il film di HirschbiegelDer Untergang, 150 minuti nel bunker di Berlino: come Oliver Hirschbiegel e Bruno Ganz hanno riscritto le regole del cinema storico tedesco e dato vita involontariamente al fenomeno dei sottotitoli fa ... badtaste.it

La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler stasera in tv su Rai 3: trama e cast del film diventato cultIl racconto degli ultimi giorni del dittatore nazista. Lo propone il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler di Oliver Hirschbiegel, in onda stasera in tv giovedì 26 febbraio dalle 21.20 su Rai 3 ... corrieredellumbria.it

Alle 21.20 "La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler" di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes | Berlino, aprile 1945. Gli ultimi giorni di Adolf Hitler raccontati da Traudl Junge, la segretaria che gli fu accanto nel bunker sotto la Ca - facebook.com facebook

Alle 21.20 "La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler" di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara | Berlino, aprile 1945. Gli ultimi giorni di Adolf Hitler raccontati da Traudl Junge, la segretaria che gli fu accanto nel bunker sotto la Cancelleria, dove x.com