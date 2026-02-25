Tra terra e acqua | Zagonara e la Bassa Romagna medievale protagoniste di una nuova mostra archeologica

Sabato 28 febbraio, alle pescherie della Rocca di Lugo, inaugura la mostra “Tra terra e acqua. Archeologia a Zagonara e nelle pianure ravennati medievali”, a cura di Marco Cavalazzi e Sara Morsiani. L’appuntamento è alle 16:30 al Salone estense della Rocca, per una breve presentazione della mostra e del correlato progetto di ricerca che l’Università di Bologna porta avanti sulla Bassa Romagna medievale da diversi anni. Il pubblico si sposterà poi alle pescherie per una visita guidata all'esposizione. L’allestimento, articolato in quattro nuclei tematici, indaga il rapporto tra le terre e le acque in Romagna, e in particolare nel territorio lughese, tra la fine dell’età romana e il Medioevo, attraverso i suoi protagonisti: aristocrazie ed élite da un lato, contadini e comunità rurali dall’altro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

