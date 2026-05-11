Questa sera, la programmazione Rai presenta una serata ricca di contenuti diversificati. Tra i programmi in onda ci sono uno spettacolo che esplora il rito del seppuku e il suo impatto sulla visione di un famoso protagonista, e un quiz con dodici concorrenti bendati pronti a sfidarsi in Calabria. Il palinsesto offre così un mix di storie e sfide, tra cultura e intrattenimento.

? Punti chiave Come influenzerà il rito del seppuku la visione di Ulisse?. Chi sono i dodici concorrenti bendati che affronteranno la Calabria?. Cosa accadrà alla squadra che perderà la sfida al bivio?. Perché Livia organizzerà un matrimonio simulato per evitare il pignoramento?.? In Breve Ulisse esplora samurai, cucina e tecnologia giapponese alle 21:30 su Rai 1.. Dodici concorrenti divisi in due squadre affrontano sfide bendate in Calabria su Rai 2.. Ispirata al bivio, la competizione The Unknown prevede cinque puntate tra borghi e parchi.. Canale 5 trasmette I Cesaroni – Il Ritorno con Livia, Teresa e Stefania.. Lunedì 11 maggio 2026, la programmazione televisiva italiana propone un palinsesto diversificato che spazia dai documentari naturalistici alle sfide di sopravvivenza in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra samurai e sfida al buio: il palinsesto Rai per questa sera

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