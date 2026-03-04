Stasera tutto è possibile | questa sera di nuovo su Rai 2 ecco gli ospiti

Stasera su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino alla conduzione. Il programma prevede la presenza di vari ospiti che parteciperanno a diversi giochi e sfide divertenti. La trasmissione, dedicata all’intrattenimento, porterà sullo schermo momenti di svago e comicità. La serata sarà dedicata a spettacoli leggeri e a intrattenimento per il pubblico televisivo.

Questa sera Stefano De Martino torna con Stasera tutto è possibile: il programma su Rai 2 che regala tante risate e divertimento Questa sera torna in onda Step- Stasera tutto è possibile– il programma condotto da Stefano De Martino e che lo ha portato alla scalata in Rai, fino alla conduzione di Sanremo 2027. Il conduttore è pronto a tornare con i suoi amici, altri vip napoletani, per far passare una serata in spensieratezza al pubblico. Nonostante sembrasse certo che il conduttore quest’anno non sarebbe dovuto tornare con Stasera tutto è possibile, alla fine ha cambiato idea e almeno per un altro anno il conduttore ci sarà, sebbene sembri che questo sia l’ultimo anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stasera sarà davvero tutto possibile insieme a noi ci sarà anche la donna più amata dagli italiani: @LCuccarini Non perdetevi la prima puntata, #STEP questa sera ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay!

