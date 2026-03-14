Formazioni ufficiali Udinese Juve | le scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera al Bluenergy Stadium

Stasera al Bluenergy Stadium si sfidano Udinese e Juventus con le formazioni ufficiali annunciate da Spalletti. L’allenatore dei friulani ha scelto i giocatori titolari che scenderanno in campo per questa importante partita, mentre la Juventus ha comunicato le sue scelte di formazione per l’incontro. I due allenatori hanno reso note le loro scelte poco prima dell’inizio del match.

Formazioni ufficiali Udinese Juve, Spalletti scioglie ogni riserva tattica e svela i titolari chiamati a conquistare una vittoria essenziale. Il campionato entra nel vivo e la sfida del Bluenergy Stadium promette scintille. L’attenzione è tutta rivolta alle formazioni ufficiali di Udinese Juve, con i bianconeri di Torino chiamati a dare una risposta decisa dopo il 4-0 contro il Pisa. Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi, optando per un modulo fluido che garantisca solidità difensiva e imprevedibilità in fase di rifinitura. La Juventus si schiera con un 4-2-3-1 che vede tra i pali la conferma di Perin, leader carismatico della retroguardia. Il quartetto difensivo è composto da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, chiamato a una prova di grande attenzione contro la fisicità degli attaccanti friulani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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