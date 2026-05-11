Tra fede e cultura a Nardò le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso

A Nardò si preparano le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso, con un programma che coinvolge la parrocchia basilica cattedrale, il Comune e il comitato feste patronali. Le iniziative prevedono luminarie, stand fieristici e momenti di devozione, mantenendo viva la tradizione popolare e religiosa. Le manifestazioni sono state confermate anche per il 2026, portando avanti una tradizione consolidata nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui