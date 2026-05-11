Tra fede e cultura a Nardò le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso

Da lecceprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nardò si preparano le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso, con un programma che coinvolge la parrocchia basilica cattedrale, il Comune e il comitato feste patronali. Le iniziative prevedono luminarie, stand fieristici e momenti di devozione, mantenendo viva la tradizione popolare e religiosa. Le manifestazioni sono state confermate anche per il 2026, portando avanti una tradizione consolidata nel tempo.

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NARDO’ - Tutto pronto a Nardò per le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso. Anche per il 2026, la parrocchia basilica cattedrale, Il Comune e il comitato feste patronali hanno consolidato un programma che unisce profonda devozione e tradizione popolare, con luminarie, stand fieristici.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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