Santissimo Crocifisso è l' anniversario numero 400 | Monreale in festa tra fede e concerti

A Monreale si stanno celebrando i 400 anni dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. L’evento coinvolge la comunità locale con una serie di eventi religiosi e concerti che si svolgono nel centro storico. Le celebrazioni, che durano diversi giorni, richiamano numerosi partecipanti e rappresentano un momento importante per la tradizione e l’identità della città. La ricorrenza segna un lungo percorso di devozione e storia religiosa.