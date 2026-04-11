Santissimo Crocifisso è l' anniversario numero 400 | Monreale in festa tra fede e concerti
A Monreale si stanno celebrando i 400 anni dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. L’evento coinvolge la comunità locale con una serie di eventi religiosi e concerti che si svolgono nel centro storico. Le celebrazioni, che durano diversi giorni, richiamano numerosi partecipanti e rappresentano un momento importante per la tradizione e l’identità della città. La ricorrenza segna un lungo percorso di devozione e storia religiosa.
Quattro secoli di devozione, storia e identità. Monreale si appresta a vivere un evento senza precedenti: la 400ª edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. L’Amministrazione comunale annuncia ufficialmente un programma straordinario che, dal 25 aprile al 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo.
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