Terra dei Fuochi ambulatorio per i più fragili ad Acerra

Acerra ha inaugurato l’Ambulatorio Popolare “San Giuseppe Moscati” situato nel centro della Terra dei Fuochi. L’ospedale è stato aperto grazie all’intervento del vescovo locale, che ha messo a disposizione i locali del Seminario in Piazza Duomo, successivamente ristrutturati con fondi dedicati. L’obiettivo è offrire assistenza ai cittadini più fragili della zona.

Ad Acerra nasce l'Ambulatorio Popolare “San Giuseppe Moscati” in piena terra dei fuochi. L'Ambulatorio nasce grazie all'impegno pastorale del vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione i locali del Seminario in Piazza Duomo, ristrutturati e adeguati con i fondi del progetto "Intesa Salute" di Caritas Italiana. Un ecografo, donato dalla locale Clinica Villa dei Fiori, consentirà di effettuare screening specialistici al seno, alla prostata e all'addome. Disponibili un ecocardiogramma ed elettrocardiogramma, visite di medicina generale e pediatriche, grazie all'impegno gratuito di medici volontari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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