Tra affreschi e mare | i luoghi segreti della fiction a Sorrento

A Sorrento, tra affreschi antichi e il mare, si celano luoghi spesso sconosciuti al pubblico. Uno di questi è uno studio della notaia nascosto tra i conventi storici, accessibile solo a pochi. Nel borgo di Marina Grande si trovano dettagli nascosti rispetto alle ville più note, ancora avvolti da un alone di mistero. Questi angoli della città vengono spesso scelti come set per le riprese di fiction e film.

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?? Punti chiave Dove si nasconde lo studio della notaia tra i conventi storici? Quale segreto custodisce il borgo di Marina Grande rispetto alle ville? Come influenzano gli affreschi di Villa Giuseppina le indagini di Roberta? Chi detiene la verità tragica sulla famiglia della protagonista??? In Breve Villa Giuseppina a Meta risale al 1739 in stile Luigi Vanvitelli. Lo studio professionale occupa l'antico complesso di Santa Maria delle Grazie. Alessio Lapice interpreta Stefano mentre Rosaria .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra affreschi e mare: i luoghi segreti della fiction a Sorrento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I luoghi della serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, tra il centro storico e le terrazze panoramicheLa nuova fiction di Rai Uno, come suggerisce il titolo, è ambientata a Sorrento, perla dell'omonima penisola in provincia di Napoli, che fa da sfondo... Ca' Marcello: un tuffo nella storia, tra affreschi e giardini segretiCa’ Marcello è uno splendido esempio di villa veneta in stile palladiano ancora vissuta e mantenuta dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, che... Argomenti più discussi: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, le location più iconiche della fiction Tv RAI; 10 posti da visitare in primavera a un’ora da Napoli: mare, borghi e natura in fiore; Dai castelli alle stelle: l'itinerario tra Pompei e la Costiera che incanta i bambini.