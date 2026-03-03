Ca' Marcello | un tuffo nella storia tra affreschi e giardini segreti

Ca’ Marcello è una villa veneta in stile palladiano, costruita nella prima metà del 1500 dalla famiglia Marcello. La struttura è ancora abitata dalla stessa famiglia veneziana che l’ha fatta erigere e si distingue per gli affreschi e i giardini segreti che la circondano. La villa rappresenta un esempio ben conservato di architettura storica veneta.

Ca’ Marcello è uno splendido esempio di villa veneta in stile palladiano ancora vissuta e mantenuta dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, che la fece erigere nella prima metà del 1500. Fu poi ampliata, arredata e finemente decorata nel 1700 con affreschi, quadri a stucco e arredi preziosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Villa Tasca: viaggio tra affreschi e giardini esotici, visite guidateTra i saloni affrescati e i giardini esotici di Villa Tasca, a Palermo, si nasconde un pezzo di storia siciliana che pochi hanno avuto modo di...

Carnevale: un tuffo nella frittura tra storia, tradizioni regionali e il gusto dell’abbondanza.Carnevale in Frittura: Tra Tradizioni Regionali e un Ritorno al Gusto dell’Abbondanza Il Carnevale italiano è un tripudio di sapori fritti, un rito...