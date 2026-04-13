I luoghi della serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento tra il centro storico e le terrazze panoramiche

La serie televisiva “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è ambientata principalmente nel centro storico e nelle terrazze panoramiche di Sorrento, una località situata sulla penisola in provincia di Napoli. La fiction di Rai Uno utilizza questi luoghi come sfondo per le vicende narrate, offrendo uno scorcio sulla città e sulla sua vista sul golfo. La produzione mostra ambientazioni caratterizzate da vie e punti panoramici tipici del luogo.

La nuova fiction di Rai Uno, come suggerisce il titolo, è ambientata a Sorrento, perla dell'omonima penisola in provincia di Napoli, che fa da sfondo alle vicende con il suo centro storico e le sue terrazze panoramiche affacciate sul golfo.🔗 Leggi su Fanpage.it Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tvRoberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta...