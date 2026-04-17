Ponti primaverili e il Festival del fumetto | rafforzati i collegamenti in Campania

Con l’arrivo della primavera, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania, ha aumentato i collegamenti ferroviari per facilitare gli spostamenti dei viaggiatori. Questa decisione è stata presa anche in vista del Festival del fumetto, evento che attirerà numerosi visitatori nella regione. I ponti primaverili rappresentano un momento di maggiore afflusso di turisti, spingendo le compagnie ferroviarie a rafforzare le corse per garantire maggiori possibilità di viaggio.

Alle porte, i ponti primaverili e il Festival del fumetto: così Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto nel nostro territorio. In.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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