Cefalù dalla Regione più di un milione di euro per riqualificare l' area artigianale di Torretonda
Il Comune di Cefalù riceverà oltre un milione di euro dalla Regione per interventi di riqualificazione dell’area artigianale di Torretonda. La somma fa parte di un finanziamento destinato al recupero di zone artigianali in vari enti della regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Regione, che ha assegnato i fondi attraverso un bando dedicato a queste aree.
Il Comune di Cefalù è tra gli enti che riceveranno un finanziamento regionale per il recupero delle aree artigianali. Grazie al progetto presentato all’assessorato alle Attività produttive, l’amministrazione riceverà somme pari a 1,5 milioni. La città si è posizionata al primo posto della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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