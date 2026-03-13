Tpl 1 milione di euro in meno dalla Regione Opposizioni | Riduzione che pesa sull' efficienza del servizio

La Regione Lazio ha deciso di non erogare un milione di euro al servizio di trasporto pubblico locale di Latina negli anni 2024 e 2025 e non ha comunicato nulla per il 2026. Questa decisione è stata confermata in commissione Trasparenza, dove si è evidenziato che i fondi previsti non sono stati assegnati. Le opposizioni hanno commentato che questa riduzione potrebbe influire sull’efficienza del servizio.

Secondo le opposizioni, per il trasporto pubblico locale, "il Comune di Latina ha disposto una proroga dell'appalto per due anni, fino al 31 dicembre 2027, per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro, con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio in attesa della gara europea per il nuovo affidamento. In commissione è emerso però che la Regione Lazio ha ridotto di un milione di euro il contributo chilometrico destinato al servizio negli anni 2024 e 2025, mentre per il 2026 non è stato ancora comunicato l'ammontare del finanziamento. Non solo: Nel giugno 2025 – ricordano - il Consiglio regionale ha approvato un emendamento al bilancio di previsione, caldeggiato dal consigliere Enrico Tiero, che destinava al Comune di Latina 2 ...