Tottenham v Leeds | notizie sulla squadra come Spurs con un divario di 4 punti

Il Tottenham affronta il Leeds United in una partita che potrebbe essere decisiva per la salvezza in Premier League. Attualmente, la squadra di casa ha un vantaggio di quattro punti rispetto al Leeds, e una vittoria potrebbe avvicinare i Spurs alla permanenza nella massima divisione inglese. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questa fase cruciale della stagione.

2026-05-11 19:48:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Tottenham può avvicinarsi al punto di assicurarsi la sopravvivenza in Premier League con la vittoria sul Leeds United. Dopo la controversa vittoria dell’Arsenal sul terz’ultimo West Ham, il Tottenham può spostarsi di quattro punti sugli Hammers battendo il Leeds, che non vince in casa degli Spurs dal 2001. La sconfitta del West Ham ha assicurato al Leeds lo status di Premier League per la prossima stagione, il che significa che gli uomini di Daniel Farke possono rilassarsi e giocare con libertà dopo aver raggiunto il loro obiettivo. Sarà interessante vedere se questo renderà il Leeds un avversario più pericoloso o uno che sarà più facile da superare per gli Spurs mentre gli uomini di Roberto De Zerbi cercano la terza vittoria consecutiva.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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