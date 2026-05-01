Leeds United-Burnley | notizie confermate sulla squadra per lo scontro chiave della PL

Il Leeds United si prepara ad affrontare il Burnley in un match importante di Premier League, con la possibilità di assicurarsi la permanenza nella massima serie. L'incontro si svolgerà a Elland Road e rappresenta un'occasione cruciale per i padroni di casa, che puntano a ottenere i tre punti necessari per consolidare la propria posizione in classifica. Le notizie provenienti da fonti affidabili confermano la presenza di alcuni ritorni e assenze nella formazione.

2026-05-01 19:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Leeds United può avvicinarsi alla conferma del proprio status di Premier League la prossima stagione con una vittoria sul retrocesso Burnley a Elland Road. La squadra di Daniel Farke, battuta dal Chelsea nella semifinale di FA Cup domenica scorsa, torna in campionato con la possibilità di guadagnare nove punti di vantaggio sulle ultime tre. Con il Tottenham terzultimo che domenica affronterà una difficile trasferta contro l’Aston Villa, quel buffer sarà probabilmente sufficiente per garantire la sicurezza del Leeds dalla retrocessione. Burnley sa già che giocherà il campionato di calcio la prossima stagione, ma mirerà a salvare un po’ di orgoglio alla fine della settimana che ha visto l’allenatore Scott Parker lasciare il club.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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