Tottenham-Leeds lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per gli Spurs contro i Whites già salvi

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:00 si svolgerà la partita tra Tottenham e Leeds. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i londinesi che cercano di conquistare i tre punti contro una squadra già salva. La sfida si inserisce in un momento in cui la posizione di salvezza del Tottenham dipende esclusivamente dalle proprie prestazioni, indipendentemente dai risultati di altre squadre in programma nello stesso fine settimana.

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La salvezza del Tottenham dipende solo da cosa sapranno fare gli uomini di Roberto De Zerbi, a prescindere da ciò che accadrà al London Stadium domenica sera quando il West Ham affronterà l’Arsenal. Gli Spurs hanno un punto in più in classifica rispetto agli Hammers, con una differenza reti molto migliore, e questo vuol dire che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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