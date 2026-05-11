Tottenham-Leeds lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per gli Spurs contro i Whites già salvi

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:00 si svolgerà la partita tra Tottenham e Leeds. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i londinesi che cercano di conquistare i tre punti contro una squadra già salva. La sfida si inserisce in un momento in cui la posizione di salvezza del Tottenham dipende esclusivamente dalle proprie prestazioni, indipendentemente dai risultati di altre squadre in programma nello stesso fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui